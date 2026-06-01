12:29 01.06.2026 (обновлено: 17:57 01.06.2026)
В Кремле сравнили задержание Францией танкера Tagor с пиратством

Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Действия по задержанию Францией танкера Tagor в Атлантическом океане граничат с пиратством, заявил Песков.
  • Этот шаг не соответствует нормам международного права.
  • Россия продолжит принимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил задержание Францией танкера Tagor с пиратством.
Ранее в понедельник власти страны заявили, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении французских ВМС. Посольство в Париже уточнило, что капитаном танкера может быть гражданин России.
"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва продолжит принимать меры для обеспечения сохранности морских грузов с учетом негативного опыта.
Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
