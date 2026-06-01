Прокуратура потребовала лишить мандатов трех депутатов пермского парламента

ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Прокуратура обратилась в суд с исками, в которых потребовала прекратить досрочно полномочия трех депутатов заксобрания Пермского края, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
"Надзорный орган в интересах РФ обратился в суд с исками к административному ответчику, заксобранию, о досрочном прекращении полномочий. Речь идет о троих депутатах краевого парламента: Александре Бойченко, Игоре Малых и Владимире Мальчикове. Категория: о признании решения незаконным", - рассказали в суде.
Мотивировку обращения прокуратуры в суд собеседник агентства не стал раскрывать. Разбирательства идут в рамках трех отдельных административных дел. Предварительные заседания уже состоялись, решения пока не вынесены.
Все трое лиц являются депутатами Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва. Они избраны в сентябре 2021 года. Бойченко - член фракции "Единая Россия", председатель комиссии по вопросам противодействия коррупции. Малых и Мальчиков - члены фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации".
