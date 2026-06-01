14:30 01.06.2026

Пергун: в 2026 году газифицируем труднодоступные районы Кубани

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Особое внимание при газификации будет уделено районам с труднодоступной местностью в Краснодарском крае в 2026 году, заявил заместитель губернатора Евгений Пергун.
Вице-губернатор принял участие в мероприятии, посвященном газификации кабинета врача общей практики в селе Возрождение Краснодарского края.
"Уровень газификации Краснодарского края в настоящее время составляет 82,5%. Это хороший результат, которого мы добились совместно с "Газпромом"… В 2026-м проложим еще 210 километров. Особое внимание уделим районам с труднодоступной местностью – такие небольшие поселки, хутора и станицы есть в Геленджике, Анапе и Горячем Ключе, а также Мостовском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе", – сказал в ходе встречи Пергун.
Замглавы Кубани также рассказал, что в прошлом году по краевой программе "Развитие ТЭК" в 15 населенных пунктах удалось построить более 154,5 километра газовых сетей.
В пресс-службе администрации региона добавили, что по программе социальной газификации подключили к газовым сетям и кабинет врача общей практики в селе Адербиевка, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов в селах Береговое, Прасковеевка и Виноградное, поселке Светлый и хуторе Бетта.
 
