Медведев сравнил Пашиняна с Троцким - РИА Новости, 01.06.2026
15:28 01.06.2026 (обновлено: 15:29 01.06.2026)
Медведев сравнил Пашиняна с Троцким из-за ситуации с членством Армении в ЕАЭС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен решать вопрос о членстве республики в Евросоюзе или ЕАЭС на референдуме.
  • По словам Медведева, Пашинян использует формулу Льва Троцкого "Ни войны, ни мира, а армию распустить" и будет ждать приглашения в ЕС, чтобы принять решение о членстве.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен решать вопрос о членстве республики в Евросоюзе или ЕАЭС на референдуме, пока Армению не позовут в ЕС, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере "Макс".
По словам Медведева, Пашинян, отвечая на призыв провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС, применил формулу советского государственного деятеля Льва Троцкого - "Ни войны, ни мира, а армию распустить".
"Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы", - написал Медведев.
В миреАрменияРоссияДмитрий МедведевНикол ПашинянЛев ТроцкийЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
