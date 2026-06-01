Медведев сравнил Пашиняна с Троцким

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен решать вопрос о членстве республики в Евросоюзе или ЕАЭС на референдуме.
- По словам Медведева, Пашинян использует формулу Льва Троцкого "Ни войны, ни мира, а армию распустить" и будет ждать приглашения в ЕС, чтобы принять решение о членстве.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен решать вопрос о членстве республики в Евросоюзе или ЕАЭС на референдуме, пока Армению не позовут в ЕС, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере "Макс".
"Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы", - написал Медведев.