Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив стремление Москвы укреплять сотрудничество с Ереваном.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент пожелал армянскому премьеру здоровья, благополучия и успехов.
Первого июня Пашиняну исполнился 51 год.