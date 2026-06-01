09:07 01.06.2026 (обновлено: 09:43 01.06.2026)
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив стремление Москвы укреплять сотрудничество с Ереваном.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент пожелал армянскому премьеру здоровья, благополучия и успехов.
Первого июня Пашиняну исполнился 51 год.
