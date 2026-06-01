09:58 01.06.2026 (обновлено: 11:19 01.06.2026)
Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 50 человек

ПЯТИГОРСК, 1 июн — РИА Новости. Число пострадавших от отравления в кафе в Пятигорске выросло до 50 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.
"Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 50 человек: 41 в стационаре и девять получают помощь амбулаторно", — сказали в ведомстве.

Накануне сообщалось о 36 заболевших, среди них было двое детей.
О вспышке кишечной инфекции в Пятигорске стало известно 30 мая. По информации регионального управления Роспотребнадзора, у пострадавших обнаружили маркеры сальмонелл. Как выяснилось, все они посещали одно кафе.
Краевой главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей. Кафе закрыли.
