Путин поручил решить вопрос с отоплением домов в новых регионах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах.

Соответствующие поручения по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликованы на сайте Кремля.

Уточняется, что при необходимости ответственным нужно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Срок поручения - до 1 сентября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах.