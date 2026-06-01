Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил решить вопрос с отоплением домов в новых регионах - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 01.06.2026
Путин поручил решить вопрос с отоплением домов в новых регионах

Путин поручил проработать вопрос использования газовых котлов в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил проработать вопрос использования газовых котлов для отопления в новых регионах.
  • Ответственные должны сформировать наиболее эффективную модель организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами.
  • Срок поручения — до 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах.
Соответствующие поручения по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликованы на сайте Кремля.
Ребенок греет руки у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Госдуме рассказали, что делать, если отопление в доме не отключили
8 мая, 04:40
"Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей формирование наиболее эффективной модели организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами", - говорится в тексте поручений.
Уточняется, что при необходимости ответственным нужно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.
Срок поручения - до 1 сентября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах.
В ходе встречи с представителями муниципального сообщества в апреле к Путину обратилась глава города Луганска Яна Пащенко. Она рассказала, что ранее газовые котлы часто устанавливали в квартирах, но сейчас закон запрещает использование таких котлов в домах выше трех этажей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин поручил продлить срок службы муниципальным служащим в новых регионах
10:13
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала