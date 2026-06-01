Путин поручил решить вопрос с отоплением домов в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил проработать вопрос использования газовых котлов для отопления в новых регионах.
- Ответственные должны сформировать наиболее эффективную модель организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами.
- Срок поручения — до 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах.
Соответствующие поручения по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей формирование наиболее эффективной модели организации теплоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальными газовыми теплогенераторами", - говорится в тексте поручений.
Уточняется, что при необходимости ответственным нужно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.
Срок поручения - до 1 сентября 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах.
В ходе встречи с представителями муниципального сообщества в апреле к Путину обратилась глава города Луганска Яна Пащенко. Она рассказала, что ранее газовые котлы часто устанавливали в квартирах, но сейчас закон запрещает использование таких котлов в домах выше трех этажей.