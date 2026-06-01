США провели около 70 судов через Ормуз за три недели, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM).
Ранее Центральное командование США опровергло сообщения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.
"За последние три недели Центральное командование США провело через пролив около 70 коммерческих судов, которые входили в Персидский залив и выходили из него", – говорится в сообщении.
Источники не сообщили NYT, какие суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали. Только один из чиновников подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов проходил недалеко от иранского побережья.
ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также сообщили, что продолжают курировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. Однако военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что несмотря на заявление американского лидера, военные США продолжают блокаду.
На этой неделе представители США и Ирана договорились продлить перемирие между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны сошлись на том, что судоходство через пролив будет осуществляться без каких-либо пошлин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.