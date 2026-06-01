Рейтинг@Mail.ru
США провели около 70 судов через Ормуз за три недели, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 01.06.2026
США провели около 70 судов через Ормуз за три недели, пишут СМИ

NYT: США за три недели провели около 70 судов через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние три недели Центральное командование США провело около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив.
  • Источники не сообщили NYT, какие суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали.
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM).
Ранее Центральное командование США опровергло сообщения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Ситуация в Ормузском проливе не будет прежней, предупредили в Иране
Вчера, 06:25
"За последние три недели Центральное командование США провело через пролив около 70 коммерческих судов, которые входили в Персидский залив и выходили из него", – говорится в сообщении.
Источники не сообщили NYT, какие суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали. Только один из чиновников подтвердил, что по крайней мере один из маршрутов проходил недалеко от иранского побережья.
ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана также сообщили, что продолжают курировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. Однако военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что несмотря на заявление американского лидера, военные США продолжают блокаду.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, заявил депутат
30 мая, 06:32
На этой неделе представители США и Ирана договорились продлить перемирие между странами на 60 дней. При этом Тегеран обязался убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Стороны сошлись на том, что судоходство через пролив будет осуществляться без каких-либо пошлин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
США предупредили об операции против иранских кораблей в Ормузском проливе
29 мая, 21:21
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала