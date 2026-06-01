ООН прокомментировала срок возможного банкротства

20:13 01.06.2026
ООН о сроках возможного банкротства: даты для "судного дня" у нас нет

Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН. Архивное фото
  • ООН призывает страны-члены выполнять обязательства по оплате взносов.
  • Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что конкретной даты, когда у организации закончатся деньги, нет.
ООН, 1 июн – РИА Новости. ООН призывает страны-члены организации выполнять обязательства в части оплаты взносов, но конкретной даты, когда наступит "судный день" - закончатся деньги - назвать не может, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В воскресенье газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации.
"Нет какой-то жесткой даты для сценария судного дня", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Так он ответил на вопрос РИА Новости о том, когда у ООН закончатся деньги без платежей со стороны Соединенных Штатов и Китая.
"На прошлой неделе мы получили существенный платеж, частичный платеж от КНР - около 800 миллионов долларов, что помогает. Но мы призываем все государства-члены выполнять свои обязательства", – продолжил Дюжаррик.
В январе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств. Организация переживает кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, являющихся крупнейшим неплательщиком с долгом свыше 3 миллиардов долларов.
