ООН прокомментировала срок возможного банкротства

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что конкретной даты, когда у организации закончатся деньги, нет.

ООН, 1 июн – РИА Новости. ООН призывает страны-члены организации выполнять обязательства в части оплаты взносов, но конкретной даты, когда наступит "судный день" - закончатся деньги - назвать не может, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В воскресенье газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства, так как США КНР не вносят платежи организации.

"Нет какой-то жесткой даты для сценария судного дня", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

Так он ответил на вопрос РИА Новости о том, когда у ООН закончатся деньги без платежей со стороны Соединенных Штатов и Китая.

"На прошлой неделе мы получили существенный платеж, частичный платеж от КНР - около 800 миллионов долларов, что помогает. Но мы призываем все государства-члены выполнять свои обязательства", – продолжил Дюжаррик.