ООН прокомментировала срок возможного банкротства

ООН, 1 июн – РИА Новости. ООН призывает страны-члены организации выполнять обязательства в части оплаты взносов, но конкретной даты, когда наступит "судный день" - закончатся деньги - назвать не может, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Нет какой-то жесткой даты для сценария судного дня", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Так он ответил на вопрос РИА Новости о том, когда у ООН закончатся деньги без платежей со стороны Соединенных Штатов и Китая.
"На прошлой неделе мы получили существенный платеж, частичный платеж от КНР - около 800 миллионов долларов, что помогает. Но мы призываем все государства-члены выполнять свои обязательства", – продолжил Дюжаррик.
В январе генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств. Организация переживает кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, являющихся крупнейшим неплательщиком с долгом свыше 3 миллиардов долларов.