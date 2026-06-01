В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району в Москве уличили в получении взяток за непринятие мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранцев и их работодателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что оперативники собственной безопасности УВД Северного округа столицы пресекли факты противоправной деятельности двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району

"Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что на основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. Один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, по второму – решение о прохождении службы будет приниматься по результатам расследования.