В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток
19:13 01.06.2026
В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району в Москве уличили в получении взяток

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району в Москве уличили в получении взяток.
  • Сотрудники получали взятки за непринятие мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранцев и их работодателей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району в Москве уличили в получении взяток за непринятие мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранцев и их работодателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что оперативники собственной безопасности УВД Северного округа столицы пресекли факты противоправной деятельности двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району.
"Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что на основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. Один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, по второму – решение о прохождении службы будет приниматься по результатам расследования.
"При подтверждении вины указанные лица понесут наказание в установленном законом порядке", - заключили в МВД.
ПроисшествияДмитровский районМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
