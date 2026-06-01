Жителя Омской области заподозрили в обмане со сбором средств на лечение

ОМСК, 1 июн - РИА Новости. Житель города Калачинска Омской области выдавал чужих детей за своих, выманивая у знакомой деньги якобы на их лечение, возбуждено дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, переехавшая несколько лет назад в Краснодарский край из Калачинска женщина поддерживала переписку с бывшим земляком, который рассказывал ей о семье, присылал ей фотографии детей. Он начал просить деньги якобы на лечение детей и покупку лекарств.
Также он жаловался на непредвиденные расходы, например, поломку автомобиля по дороге в больницу. Девушка жалела его и переводила небольшие суммы. Когда общая сумма задолженности превысила 12 тысяч рублей, потерпевшая потребовала вернуть деньги, отметили в пресс-службе. Мужчина несколько раз просил отсрочку, а затем перестал выходить на связь.
"Пытаясь связаться с приятелем, девушка изучила список его друзей в социальной сети, обнаружила профиль женщины, на странице которой увидела тех самых детей, на лечение которых переводила деньги. В ходе допроса подозреваемый признался, что выдумал историю о жене и детях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для завоевания доверия потерпевшей фигурант использовал фотографии несовершеннолетних детей своей родственницы из Новосибирской области, выдавая их за своих. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".