В Омске нашли тело второго пропавшего сапбордиста

ОМСК, 1 июн — РИА Новости. Омские поисковики обнаружили в реке Иртыш тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
"Сегодня около 13:00 в реке Иртыш обнаружено тело пропавшего мужчины. В настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.
Пара омских сапбордистов — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — 25 мая отправились на прогулку по Иртышу. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов и не вернулись. Два дня спустя родственники заявили об их исчезновении. В минувшую субботу, 30 мая, поисковики нашли тело Ольги и два сапа в затоне на берегу реки.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Тело Ольги Симочкиной находится на судмедэкспертизе, по предварительным данным, признаков насильственной смерти у нее не выявили.