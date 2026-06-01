Рейтинг@Mail.ru
В Омске нашли тело второго пропавшего сапбордиста - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 01.06.2026 (обновлено: 16:43 01.06.2026)
В Омске нашли тело второго пропавшего сапбордиста

РИА Новости: под Омском нашли тело второго пропавшего сапбордиста

© Фото : Следком Омск/MAXСотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста. 1 июня 2026
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста. 1 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Следком Омск/MAX
Сотрудник СК России на месте обнаружения тела пропавшего сапбордиста. 1 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисковики обнаружили тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко в реке Иртыш.
  • На месте работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.
ОМСК, 1 июн — РИА Новости. Омские поисковики обнаружили в реке Иртыш тело пропавшего сапбордиста Анатолия Бойко, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.
"Сегодня около 13:00 в реке Иртыш обнаружено тело пропавшего мужчины. В настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в релизе.
Пара омских сапбордистов — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — 25 мая отправились на прогулку по Иртышу. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов и не вернулись. Два дня спустя родственники заявили об их исчезновении. В минувшую субботу, 30 мая, поисковики нашли тело Ольги и два сапа в затоне на берегу реки.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Тело Ольги Симочкиной находится на судмедэкспертизе, по предварительным данным, признаков насильственной смерти у нее не выявили.
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Инструктор предположила, где снаряжение пропавших под Омском сапсерферов
30 мая, 09:45
 
ОмскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала