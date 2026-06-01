Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ заявили об активности некоторых стран в сфере биологических угроз - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 01.06.2026
В ОДКБ заявили об активности некоторых стран в сфере биологических угроз

Масадыков: некоторые страны наращивают военную активность в сфере биоугроз

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд государств наращивают военно-прикладную активность в сфере биологических угроз, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
  • Организация считает важным выработать скоординированный ответ и укрепить национальные и коллективные потенциалы для мониторинга и реагирования на биологические угрозы.
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Ряд государств наращивают военно-прикладную активность в сфере биологических угроз, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
«
"Противодействие вызванным угрозам в сфере биологической безопасности приобретает для ОДКБ высокую значимость в свете наращивания рядом государств военно-прикладной активности на данном направлении. В этих условиях выработка скоординированного ответа, укрепление национальных и коллективных потенциалов, мониторинга и реагирования становится императивом", - заявил Масадыков в обращении к участникам конференции государств-членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россия и Казахстан оценили роль ОДКБ в обеспечении стабильности в регионе
28 мая, 13:16
 
В миреРоссияАфрикаЛатинская АмерикаАлександр БортниковОДКБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала