В ОДКБ заявили об активности некоторых стран в сфере биологических угроз

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Ряд государств наращивают военно-прикладную активность в сфере биологических угроз, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
"Противодействие вызванным угрозам в сфере биологической безопасности приобретает для ОДКБ высокую значимость в свете наращивания рядом государств военно-прикладной активности на данном направлении. В этих условиях выработка скоординированного ответа, укрепление национальных и коллективных потенциалов, мониторинга и реагирования становится императивом", - заявил Масадыков в обращении к участникам конференции государств-членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ.