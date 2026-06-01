Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена довести до ОБСЕ данные о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 01.06.2026
Россия намерена довести до ОБСЕ данные о преступлениях Киева против детей

Полянский: Россия намерена довести до ОБСЕ новые данные о преступлениях Киева

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская миссия при ОБСЕ планирует довести до государств-участников обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия.
  • Оптимальный формат мероприятия российская сторона прорабатывает с учетом особенностей работы ОБСЕ.
  • По данным уполномоченного по правам человека в ДНР, на конец апреля 2026 года количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых — 1051.
ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Отдельного обсуждения темы детей Донбасса в рамках заседаний директивных органов ОБСЕ мы пока не планируем. Но есть планы довести до стран-участниц актуализированную информацию о преступлениях киевского режима против детей в рамках специального мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Полянский назвал ОБСЕ инструментом гибридной войны против России
28 мая, 16:46
По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы ОБСЕ.
По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на конец апреля 2026 года, количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых - 1051.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
Как ранее сообщалось, российский МИД опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине", из которого следует, что в процессе освобождения республик Донбасса были обнаружены факты, свидетельствующие о незаконной эвакуации киевскими властями в страны Запада тысяч несовершеннолетних. В дипведомстве также отмечали, что все подтверждающие документы при этом уничтожались.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Животных убивать нельзя, русских можно: "позор и кошмар" европейских СМИ
08:00
 
В миреДонбассКиевРоссияДмитрий ПолянскийДарья МорозоваИгорь Мартынов (политик)ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала