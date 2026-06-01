Россия намерена довести до ОБСЕ данные о преступлениях Киева против детей

ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы ОБСЕ.
По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на конец апреля 2026 года, количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых - 1051.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
Как ранее сообщалось, российский МИД опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине", из которого следует, что в процессе освобождения республик Донбасса были обнаружены факты, свидетельствующие о незаконной эвакуации киевскими властями в страны Запада тысяч несовершеннолетних. В дипведомстве также отмечали, что все подтверждающие документы при этом уничтожались.