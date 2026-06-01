ВЕНА, 1 июн - РИА Новости. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как ранее сообщалось, российский МИД опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине", из которого следует, что в процессе освобождения республик Донбасса были обнаружены факты, свидетельствующие о незаконной эвакуации киевскими властями в страны Запада тысяч несовершеннолетних. В дипведомстве также отмечали, что все подтверждающие документы при этом уничтожались.