Не просто диплом: студенты нового поколения решают отраслевые задачи

© iStock.com / gorodenkoff Инженер во время работы в лаборатории

Российские студенты не только осваивают теорию, но и с первых курсов решают реальные производственные задачи. К выпуску эти ребята создают инновационные продукты для ключевых отраслей экономики и становятся востребованными специалистами. Фундаментом трансформации выступает программа "Приоритет-2030" — она позволяет вузам модернизировать образовательные траектории, запускать лаборатории и научные центры, а также выстраивать долгосрочные партнерства с индустрией. Еще одна кузница кадров нового поколения – Передовые инженерные школы (ПИШ). Спектр направлений подготовки специалистов широк: от беспилотных систем и микроэлектроники до биотехнологий и новой энергетики. О том, как талантливая молодежь укрепляет технологическую независимость страны, и какую роль здесь играет нацпроект "Молодежь и дети" , — в материале РИА Новости.

Стратегические направления: от ИИ до БАС

Проект по созданию ПИШ стартовал в 2022 году по инициативе министерства науки и высшего образования РФ. В 2025 году в 23 регионах России уже создано 50 таких школ, а к 2030 году их число планируют удвоить.

« "В фокусе передовых инженерных школ и их технологических партнеров оказались стратегически важные направления, среди которых автоматизация и искусственный интеллект, цифровые двойники и новые материалы, оптимизация технологических процессов, беспилотные авиационные системы", – сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Для студентов ПИШ разработали специальные образовательные программы опережающей подготовки инженерных кадров. Эти методики подразумевают прохождение ребятами практики и стажировки у производственных партнеров, среди которых крупнейшие российские компании.

Проекты под конкретные задачи

"ПИШ – это новые подходы в организации образовательного процесса, где мы буквально с первой минуты пытаемся погрузить студента в инженерную деятельность. И задачи не какие-то виртуальные, а основанные на текущих научно-исследовательских работах и инженерных разработках, которые в ПИШ формируются с участием наших индустриальных партнеров", – рассказал РИА Новости директор ПИШ двигателестроения и специальной техники "Сердце Урала" Сергей Таран.

У студентов ПИШ "Сердце Урала" уже есть разработки, готовые к реализации в серийном производстве.

"Инженерами ПИШ при участии студентов была разработана универсальная коммунальная машина с электромеханической трансмиссией для всесезонной уборки внутри городской дорожной сети, придомовых территорий", – рассказал РИА Новости директор НИИ опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Эта машина почти бесшумная и не загрязняет воздух. Навесное оборудование – подметальное, поливомоечное, пескоразбрасыватель – меняется как детали конструктора. Разработку продемонстрировали на нескольких крупных выставках, а испытания техника прошла на ВДНХ в Москве.

В ПИШ Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I разрабатывают принципиально новую систему ИСКРА (интегрированные системы комплексной распределительной архитектуры – прим. редакции) для управления движением поездов.

Полигон управления поездного диспетчера сегодня составляет порядка сотни километров, а с внедрением системы ИСКРА этот показатель вырастет до 500–600 километров. Один вычислительный комплекс ИСКРА объединит управление стрелками и сигналами на станции, интервалами между поездами и автоматическим ведением состава. Секрет такой эффективности – в использовании высокоскоростных каналов передачи данных и мощных вычислительных средств. Степень локализации производства – 100%, а импортозамещение аппаратных средств – 86%.

Элементы системы ИСКРА уже внедрены на новых участках метро, в числе которых "Спасская" — "Театральная" — "Горный институт", "Приморская" — "Зенит" — "Беговая", а также на двух станциях РЖД.

Над проектом трудятся научные команды, в составе которых студенты, магистранты, аспиранты, кандидаты и доктора наук, представители индустриальных партнеров.

"Таким образом, кроме разработки принципиально новой системы, мы на реальном объекте формируем навыки инженерного и научного творчества, вместе с тем обеспечивая мягкую передачу знаний в формате наставничества и проектной деятельности", – сообщил руководитель ПИШ ИСКРА Александр Никитин.

В приоритете – развитие вузов

"Приоритет-2030" — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Ее цель — сформировать в стране группу вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и подготовке кадров для экономики и социальной сферы. С 2025 года программа реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети"

К 2030 году планируют создать более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития регионов.

По этой программе молодые ученые из Юго-Западного госуниверситета (ЮЗГУ) Курска разработали роботизированный комплекс "Пробот-2000-300" для эксплуатации в горно-перерабатывающей промышленности. Устройство облегчает работу с шихтами (смесями исходных материалов) при экстремально высоких температурах. Аналогов этой разработки на нашем рынке нет.

"Родилась идея сделать манипулятор, который будет входить в печь, извлекать фрагмент шихты и передавать в лабораторию для химанализа. Это позволит оперативно контролировать качество процесса и обеспечит безопасность сотрудников", – прокомментировал РИА Новости заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Сергей Яцун.