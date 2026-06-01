Аккаунт Обамы в Instagram* взломал хакер, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
07:59 01.06.2026 (обновлено: 09:15 01.06.2026)
Аккаунт Обамы в Instagram* взломал хакер, пишут СМИ

Президент США Барак Обама. Архивное фото
Президент США Барак Обама. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный аккаунт Барака Обамы в Instagram*, который он вел в бытность президентом США, был взломан.
  • Хакер опубликовал на аккаунте несколько постов, включая сгенерированное искусственным интеллектом изображение с надписью на фарси.
  • Представитель Meta* подтвердил факт взлома, сообщил о восстановлении контроля над аккаунтом и удалении несанкционированного контента.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный аккаунт Барака Обамы в Instagram*, который он вел в бытность президентом США, был взломан, сообщает портал TMZ.
Портал уточняет, что сейчас Обама ведет личную страницу. Взлому же подвергся его президентский аккаунт, последний пост в котором датировался заключительным днем его президентства - 20 января 2017 года.
"В воскресенье на официальной президентской странице Барака Обамы... появился странный контент... Оказалось, что это дело рук хакера", - говорится в сообщении TMZ.
По данным портала, хакер опубликовал на аккаунте несколько постов, включая сгенерированное искусственным интеллектом изображение с надписью на фарси, которая переводится как "Белый дом находится под контролем шиитов".
Представитель Meta* в интервью порталу подтвердил факт взлома и сообщил, что контроль над аккаунтом был восстановлен, а несанкционированный контент - удален.
Данные о личности хакера не сообщаются.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
