Норвегия может пересмотреть отношение к членству в ЕС, заявил глава МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в ЕС.
- Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что ситуация изменилась и стала более сложной по сравнению с моментом присоединения к Европейской экономической зоне.
- Осло задумывается о членстве в Евросоюзе на фоне ситуации с американскими пошлинами и притязаний США на Гренландию.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в ЕС, сообщает издание Financial Times со ссылкой на интервью с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
"Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы присоединились к новому тренду, которым был единый рынок. Прошло 30 лет, этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации. Те части ЕС, к которым мы решили не присоединиться, становятся все более важными", - сказал Эйде изданию.
По словам Эйде, "благоприятный мир", существовавший во время проведения референдумов о присоединении к ЕС, был заменен "безумным миром", заставляющим Осло пересмотреть свои отношения с Евросоюзом.
Издание уточняет, что Осло задумывается о членстве в Евросоюзе на фоне ситуации с американскими пошлинами и притязаний США на датскую автономию - Гренландию.
Как напоминает Financial Times, норвежцы дважды голосовали за отказ от вступления в ЕС из-за опасений, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении под управлением Брюсселя.
