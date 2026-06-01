Цены на нефть выросли после новостей о приостановке переговоров Ирана и США
16:38 01.06.2026 (обновлено: 16:39 01.06.2026)
Цены на нефть растут на 5% после новостей о приостановке переговоров Ирана и США

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти. Архивное фото
  • Мировые цены на нефть выросли на 5% на фоне сообщений о приостановке Ираном обмена посланиями с США.
  • Иран приостановил обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник усилили рост до 5% на фоне сообщений о приостановке Ираном обмена посланиями с США, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.25 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 95,68 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 5,36%, до 92,07 доллара.
В понедельник агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии.
До публикации сообщения цены на нефть обеих марок дорожали на 2-2,5%.
ИранСШАЛиванBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против ИранаЭкономика
 
 
