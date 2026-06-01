НАТО следует помочь США с Ормузским проливом, заявил Трамп
20:34 01.06.2026
НАТО следует помочь США с Ормузским проливом, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что НАТО следует помочь США в Ормузском проливе.
  • Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО следует помочь США в Ормузском проливе, пишет CNBC.
"НАТО должна прийти и помочь с Ормузским проливом", - написало СМИ, пересказывая разговор с американским лидером.
Ранее Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
