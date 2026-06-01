Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в НАТО считают, что Лондон занят чушью вместо инвестиций в оборону - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 01.06.2026
СМИ: в НАТО считают, что Лондон занят чушью вместо инвестиций в оборону

I Paper: в НАТО считают, что Лондон занят чушью вместо инвестиций в оборону

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство НАТО считает задержки с публикацией британского плана оборонных инвестиций "некомпетентностью".
  • Политические распри вокруг призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера задерживают принятие плана оборонных инвестиций.
ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Руководство НАТО считает, что Лондон занят "чушью" и борьбой за власть, которая задерживает инвестиции в оборонную промышленность, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники НАТО считают задержки с публикацией ключевого британского плана многомиллиардных оборонных инвестиций “некомпетентностью".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Ядерный шантаж: НАТО решила устроить взрыв на АЭС
Вчера, 08:00
“Такое ощущение, что больше внимания уделяется всякой чуши. Нынешняя политическая драма, вызванная эгоцентризмом, только еще больше все затягивает. Это нелепица", - заявил газете источник в руководстве НАТО.
План оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) должен был быть опубликован осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны.
Высокопоставленные военные источники издания сообщили, что политические распри вокруг призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера задерживают принятие плана. Один из источников сообщил, что министерство обороны “борется за крохи со стола минфина”.
На данный момент неизвестно, успеет ли Лондон обнародовать инвестплан до саммита НАТО, который пройдет 18 июня. Ранее британские СМИ сообщали, что руководство НАТО может высказать недовольство проволочками Лондона в случае, если план так и не будет опубликован перед встречей.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Глава Военного комитета НАТО завысил расходы Европы на оборону в девять раз
31 мая, 16:28
 
В миреЛондонКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала