СМИ: в НАТО считают, что Лондон занят чушью вместо инвестиций в оборону

ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Руководство НАТО считает, что Лондон занят "чушью" и борьбой за власть, которая задерживает инвестиции в оборонную промышленность, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники НАТО считают задержки с публикацией ключевого британского плана многомиллиардных оборонных инвестиций “некомпетентностью".
“Такое ощущение, что больше внимания уделяется всякой чуши. Нынешняя политическая драма, вызванная эгоцентризмом, только еще больше все затягивает. Это нелепица", - заявил газете источник в руководстве НАТО.
План оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) должен был быть опубликован осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны.
Высокопоставленные военные источники издания сообщили, что политические распри вокруг призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера задерживают принятие плана. Один из источников сообщил, что министерство обороны “борется за крохи со стола минфина”.
На данный момент неизвестно, успеет ли Лондон обнародовать инвестплан до саммита НАТО, который пройдет 18 июня. Ранее британские СМИ сообщали, что руководство НАТО может высказать недовольство проволочками Лондона в случае, если план так и не будет опубликован перед встречей.