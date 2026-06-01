СМИ: в НАТО считают, что Лондон занят чушью вместо инвестиций в оборону

“Такое ощущение, что больше внимания уделяется всякой чуши. Нынешняя политическая драма, вызванная эгоцентризмом, только еще больше все затягивает. Это нелепица", - заявил газете источник в руководстве НАТО.

План оборонных инвестиций (Defence Investment Plan) должен был быть опубликован осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован. Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны.