Ядерный шантаж: НАТО решила устроить взрыв на АЭС

В выходные мы увидели, что такое ядерный терроризм. Вэсэушники — точнее, натовцы, использующие вэсэушников как рычаг, — направили БПЛА на машинный зал Запорожской АЭС. Это первый сознательный теракт в современной истории с использованием атомного компонента. Беспилотник ударил по стене машинного зала АЭС и сдетонировал уже внутри. Обломки дрона находились в десяти метрах от помещения, где стоят реакторы.

Как отметил глава " Росатома " Алексей Евгеньевич Лихачев, инцидент (если так можно определить случившееся) стал "первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала".

Второе: беспилотник управлялся с помощью оптоволокна. Случайность, "залет не туда" и прочие игры в словесный бисер поэтому исключены. Цель была обозначена. Полетные задания прописаны. Результат — устроить новый Чернобыль. Никаких других вариантов тут нет.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе . И если от Чернобыля первого Евросоюз икает и охает до сих пор, то в отношении бандитизма, который учиняют вэсэушники с атомным реактором, там молчок.

Потому что "мир поставлен на грань ядерного ужаса" — это когда у чуждых им идеологически случается техногенная авария. А вот если беспилотник взрывается в двух шагах (хорошо, в десяти метрах) от реакторного зала, то это "справедливая борьба" украинцев против "российской агрессии".

Нарратив — вернее, пустопорожняя словесная жвачка, которой кормят обитателей "райского сада", — такой. Альтернативной информации в царстве "прав и свобод" не существует. Тем, кто водит рукой киевских, окончательно соскочивших с катушек от безнаказанности, в этом отношении бояться нечего. Нужный рассказ о нашем "беспредельном цинизме" и такой же "жестокости" будет обеспечен. За методичкой далеко лезть не потребуется: достаточно ввести в строке поиска запрос: "Буча". Там все ходы уже расписаны.

К этому лету стало окончательно ясно: НАТО , ее стратегия, ее тактика, ее машинерия, ее инструкторы, ее деньги, все эти сотни миллиардов, все натовские коалиции "желающих", "рамштайновских", "по нанесению русским поражения", все методы провалились. Точнее, они разбились. В прах. Если совсем точно: их разбили русские.

Солдаты. Офицеры. Военачальники. Ученые. Инженеры. Добровольцы. Короче, наш народ, огромный, мужественный и умеющий давать отпор супостатам, огрел всю эту команду злобных хищников дубиной народной же войны. Формально спецоперация, по сути — битва русских с супостатами-иноземцами. Русский народ умеет в защиту страны. И в защиту соотечественников.

Ущерб, понесенный территориями, оставшимися от Незалежной, никто из западников, естественно, не считает. На миллионные жертвы и убитых украинских мужчин им наплевать тем более.

Мужчины начинают стремительно заканчиваться. Людоловы лютуют. Всерьез обсуждаются параметры призыва женщин. Лозунг "воевать с Россией до последней украинки" уже очень скоро услышим: логика эскалации не считается ни с жизнями, ни со смертями, если речь идет о ставке на поражение русских. В гитлерюгенд гнали 12-летних пацанов, в фольксштурм забирали 70-летних мужчин.

Кстати, тогда, 85 лет назад — когда мы их били уже на территории Германии , — нацисты грезили о нанесении нам удара "оружием возмездия", то есть ядерными снарядами.

Сейчас ситуация если не схожая, то сравнению поддающаяся. Против нас исчерпаны все виды ресурсов. Военные, технические, финансовые. Результат — на табло. Наше продвижение по всей линии фронта и ежедневное освобождение от неонацистов населенных пунктов, сел, городов и деревень.

В ситуации приближающегося краха у наших противников из всех альянсов и коалиций остается и мало времени, и довольно ограниченный выбор средств.

Теракт против колоссального по величине ядерного объекта, тотально гражданского, к тому же находящегося под постоянным наблюдением МАГАТЭ , теракт, осуществленный осознанно, означает для нас только одно: западники, натовцы, "коалиционные политики" не остановятся ни перед чем.

А еще теракт в отношении Запорожской АЭС означает, что выбора, по гамбургскому счету, нет и у нас: мы должны их победить. Победить так, чтобы больше никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не смел бы нам угрожать, попутно заражая радиацией и радиоактивными отходами наши земли и наших людей.