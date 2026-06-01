Рейтинг@Mail.ru
США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне, заявили в НАСА - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:55 01.06.2026
США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне, заявили в НАСА

Гарсиа-Галан: НАСА планирует использовать ИИ при создании лунной базы

© NASA / Goddard/Arizona State UniversityСнимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© NASA / Goddard/Arizona State University
Снимок планеты Земля с орбиты Луны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении Луны.
  • В настоящее время НАСА находится на начальном этапе проекта строительства лунной базы и занимается созданием необходимых систем и определением инструментов для них.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
"ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом", - заявил Гарсия-Галан.
МКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В НАСА сделали заявление о лунной миссии и опыте работы с Россией на МКС
00:25
По словам представителя НАСА, в настоящее время агентство находится еще на начальном этапе проекта строительства лунной базы, поэтому работа ведется методом проб и ошибок.
"Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем: определяем, какие системы нам нужны, какие инструменты на них устанавливать", - добавил он.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.
Жизнь на Луне - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Представитель НАСА рассказал о трудностях создания базы на Луне
Вчера, 04:33
 
НаукаТехнологииЗемляЛунаНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала