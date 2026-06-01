США хотят применять дроны и ИИ при создании базы на Луне, заявили в НАСА

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

"ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом", - заявил Гарсия-Галан.

По словам представителя НАСА , в настоящее время агентство находится еще на начальном этапе проекта строительства лунной базы, поэтому работа ведется методом проб и ошибок.

"Мы только в начале этого процесса, поэтому сейчас занимаемся созданием самих систем: определяем, какие системы нам нужны, какие инструменты на них устанавливать", - добавил он.