МВД поручено давать данные о наличии у кандидатов на выборах судимостей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. МВД РФ поручено предоставлять сведения о наличии у кандидатов на выборах в Госдуму судимостей.

"Министерству внутренних дел в пределах установленной компетенции обеспечить … проверку и предоставление по представлениям Центральной избирательной комиссии РФ избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий сведений… о наличии у кандидатов имевшихся или имеющихся судимостей (фактах осуждения) с указанием категории преступления, сведений о том, внесено ли преступление в перечень преступлений экстремистской направленности", - говорится в документе.