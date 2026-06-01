МВД будет пресекать противоправную агитацию перед выборами в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России поручило МВД пресекать противоправную предвыборную агитационную деятельность.
- МВД должно выявлять изготовителей и распространителей незаконных предвыборных агитационных материалов, а также источники их оплаты.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России поручило МВД РФ в пределах компетенций пресекать противоправную предвыборную агитационную деятельность, изымать такие материалы, выявлять распространителей.
Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству внутренних дел Российской Федерации в пределах установленной компетенции обеспечить… принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию", - говорится в постановлении кабмина.
Также МВД поручено устанавливать изготовителей и распространителей подобных материалов, источников их оплаты.