Рейтинг@Mail.ru
МВД обеспечит безопасность во время подготовки и проведения выборов в ГД - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 01.06.2026 (обновлено: 23:31 01.06.2026)
МВД обеспечит безопасность во время подготовки и проведения выборов в ГД

МВД обеспечит общественную безопасность во время проведения выборов в ГД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство поручило МВД России обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.
  • МВД России также должно обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, мест для голосования и круглосуточный надзор за пространствами, в которых хранятся бюллетени.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило МВД России обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству внутренних дел Российской Федерации в пределах установленной компетенции обеспечить: охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов", - говорится в постановлении кабмина РФ.
В числе прочего ведомству поручено на безвозмездной основе обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, мест для голосования, а также круглосуточный надзор за пространствами, в которых хранятся бюллетени.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Мишустин поручил МВД усилить охрану избирательных участков в новых регионах
Вчера, 23:13
 
ПолитикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала