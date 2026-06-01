МВД обеспечит безопасность во время подготовки и проведения выборов в ГД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило МВД России обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

В числе прочего ведомству поручено на безвозмездной основе обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, мест для голосования, а также круглосуточный надзор за пространствами, в которых хранятся бюллетени.