Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах девушка пострадала во время конфликта на детской площадке - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 01.06.2026 (обновлено: 18:22 01.06.2026)
В Мытищах девушка пострадала во время конфликта на детской площадке

МВД: в Мытищах девушка пострадала в результате конфликта на детской площадке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах несколько человек избили девушку на детской площадке.
  • Полиция начала проверку по факту инцидента, личности всех участников установлены.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после того, как несколько человек избили девушку в подмосковных Мытищах, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, девушка 2005 года рождения обратилась в полицию. Как установили полицейские, ночью на детской площадке у дома в 1-м Стрелковом переулке между девушкой и несколькими гражданами произошел конфликт: они оскорбили девушку и избили ее. В правоохранительных органах, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что девушка выгуливала собаку.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в городском округе Мытищи", - говорится в сообщении. Личности всех участников установлены.
В главке добавили, что девушка пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления степени причиненного вреда ее здоровью. "По ее результатам полицейскими будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.
Как сообщает "Вечерняя Москва", конфликт произошел из-за того, что девушка якобы не убрала за собакой, после чего женщина начала хватить пострадавшую за шею и волосы, а мужчина со всей силы бросил мяч в собаку девушки.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Отца Кунгурова признали потерпевшим по делу о самоубийстве сына
Вчера, 13:44
 
ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала