В Мытищах девушка пострадала во время конфликта на детской площадке

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подмосковная полиция начала проверку после того, как несколько человек избили девушку в подмосковных Мытищах, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, девушка 2005 года рождения обратилась в полицию. Как установили полицейские, ночью на детской площадке у дома в 1-м Стрелковом переулке между девушкой и несколькими гражданами произошел конфликт: они оскорбили девушку и избили ее. В правоохранительных органах, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что девушка выгуливала собаку.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в городском округе Мытищи", - говорится в сообщении. Личности всех участников установлены.
В главке добавили, что девушка пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления степени причиненного вреда ее здоровью. "По ее результатам полицейскими будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - заключили в ведомстве.
Как сообщает "Вечерняя Москва", конфликт произошел из-за того, что девушка якобы не убрала за собакой, после чего женщина начала хватить пострадавшую за шею и волосы, а мужчина со всей силы бросил мяч в собаку девушки.