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На юго-западе Москвы построили газопровод высокого давления - РИА Новости, 03.06.2026
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17:21 01.06.2026 (обновлено: 17:21 03.06.2026)
На юго-западе Москвы построили газопровод высокого давления

На юго-западе Москвы завершили строительство газопровода высокого давления

© Фото : "Мосгаз"Сотрудники "Мосгаза"
Сотрудники Мосгаза - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : "Мосгаз"
Сотрудники "Мосгаза". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Газопровод высокого давления построили на юго-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что его проложили на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Газопровод стал частью программы развития и модернизации газотранспортной системы столицы.
"Новый газопровод интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления АО "Мосгаз", что позволяет круглосуточно контролировать параметры работы сети и оперативно локализовать все отклонения от норм. При необходимости отдельные участки системы могут быть отключены менее чем за полторы минуты без влияния на работу всей сети", — отметил генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, чьи слова приводятся в сообщении.
Газопровод протяженностью около 3,5 километра позволил увеличить пропускную способность городской сети и обеспечить стабильное газоснабжение районов с высокой плотностью застройки. Он задействован в подаче топлива на газорегуляторный пункт "Свалочный".
"Кроме того, газопровод обеспечивает надежную работу предприятий энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда Центрального, Южного и Юго-Западного административных округов столицы", - уточняется в сообщении.
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Подчеркивается, что при строительстве применялся комбинированный подход. Он включал как открытую прокладку на небольших участках, так и современные бестраншейные технологии. В основе работ было микротоннелирование.
"Благодаря ему газопровод проложили на значительной глубине без вскрытия поверхности. Это позволило минимизировать влияние работ на транспортную инфраструктуру, подземные коммуникации и городскую среду", - уточняется в сообщении.
Помимо этого, для уменьшения воздействия закрытые переходы разделили на 14 участков. Проходку тоннелей выполняли с использованием специального щитового оборудования и домкратных станций. Технология обеспечила прокладку железобетонного футляра газопровода интервалами от 115 до 300 метров и ускорила темпы работ.
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