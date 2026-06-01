На юго-западе Москвы построили газопровод высокого давления

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Газопровод высокого давления построили на юго-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его проложили на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Газопровод стал частью программы развития и модернизации газотранспортной системы столицы.

"Новый газопровод интегрирован в автоматизированную систему диспетчерского управления АО "Мосгаз", что позволяет круглосуточно контролировать параметры работы сети и оперативно локализовать все отклонения от норм. При необходимости отдельные участки системы могут быть отключены менее чем за полторы минуты без влияния на работу всей сети", — отметил генеральный директор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, чьи слова приводятся в сообщении.

Газопровод протяженностью около 3,5 километра позволил увеличить пропускную способность городской сети и обеспечить стабильное газоснабжение районов с высокой плотностью застройки. Он задействован в подаче топлива на газорегуляторный пункт "Свалочный".

"Кроме того, газопровод обеспечивает надежную работу предприятий энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда Центрального, Южного и Юго-Западного административных округов столицы", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что при строительстве применялся комбинированный подход. Он включал как открытую прокладку на небольших участках, так и современные бестраншейные технологии. В основе работ было микротоннелирование.

"Благодаря ему газопровод проложили на значительной глубине без вскрытия поверхности. Это позволило минимизировать влияние работ на транспортную инфраструктуру, подземные коммуникации и городскую среду", - уточняется в сообщении.