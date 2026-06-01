На севере Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Вокзальный" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Вокзальный", который обеспечивает газоснабжение жилых домов районов Коптево и Войковский", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"Устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 1640 кубометров, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО " Мосгаз ". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - уточнил Бирюков.