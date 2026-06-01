На севере Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Вокзальный" на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Вокзальный", который обеспечивает газоснабжение жилых домов районов Коптево и Войковский", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"Устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 1640 кубометров, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что в ходе модернизации обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Новый пункт оборудуют автоматическими запорными устройствами, позволяющими контролировать его работу в режиме реального времени.
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
27 декабря 2025, 12:20