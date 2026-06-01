Гарбузов: предприятия Москвы нарастили выпуск молочной продукции на 6,1%
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Гарбузов: предприятия Москвы нарастили выпуск молочной продукции на 6,1%

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Столичные компании выпустили на 6,1% больше молочной продукции за первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
В столице работает около 360 предприятий пищевой промышленности, где трудятся 65 тысяч человек, уточнили в пресс-службе.
"Городские фабрики изготавливают практически все основные группы продуктов. Например, производство молочной продукции выросло на 6,1% в январе — марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Было выпущено 10,7 тысячи тонн сыра и творога — на 5,6% больше к январю — марту 2025 года. Наращиванию производственных мощностей предприятий способствует активная поддержка столицы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, после модернизации производства на заводе "Карат" ежемесячные объемы выросли на 170 тонн. На данный момент предприятие выпускает 550 тонн продукта в месяц. В этом году компания представила новинки: творожный сыр с лососем, плавленый сыр с ветчиной, а также три вида творожных десертов с пониженной жирностью и увеличенным содержанием белка.
Еще одно столичное предприятие – "Лианозовский молочный комбинат" - каждый день принимает около 50 молоковозов со свежим молоком и производит порядка трех миллионов пачек продукции. Также в 2020 году город заключил с производством контракт с гарантией сбыта на поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, в том числе молоко, соки, пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси.
Другая компания "АртВкус" вывела на рынок новый напиток, который создан на основе прозрачной молочной сыворотки с добавлением экстрактов лимонника дальневосточного и лемонграсса, без сахара, синтетических красителей и консервантов. Сладость обеспечивается натуральной лактозой и сиропом топинамбура.
Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в Москве открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент в городе работает свыше 4,6 тысячи промышленных компаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие
