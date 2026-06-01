11:33 01.06.2026 (обновлено: 11:44 01.06.2026)
В Москве стартовал капремонт путепровода "Щелковский"

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПутепровод "Щелковский"
Путепровод "Щелковский". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта путепровода "Щелковский" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновим путепровод "Щелковский", расположенный в Восточном административном округе", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
"В рамках проекта заменим мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем железобетонные плиты, балки и ригели, обновим барьерное и перильное ограждения, восстановим лестничные сходы. На финальном этапе уложим асфальтовое покрытие и нанесем дорожную разметку. Ремонт позволит устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
