Приехавшая в Москву американская журналистка восхитилась городом

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Приехавшая в Москву американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города.
"Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва - невероятно красивый город", - написала Оуэнс в соцсети X.
Журналистка также выложила фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.
"Я начинаю понимать, почему "говорящие головы" начинают паниковать, кричать и лгать о "российском сговоре", когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет сюда. Это как аллегория пещеры у Платона. Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные - ред.) СМИ", - добавила она.
© @RealCandaceOПубликация Кэндис Оуэнс в соцсети
