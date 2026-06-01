Приехавшая в Москву американская журналистка восхитилась городом - РИА Новости, 01.06.2026
02:37 01.06.2026 (обновлено: 10:36 01.06.2026)
Приехавшая в Москву американская журналистка восхитилась городом

Приехавшая в Москву журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась столицей

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась российской столицей.
  • Кэндис Оуэнс обвинила западные СМИ в искажении образа Москвы.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Приехавшая в Москву американская журналистка Кэндис Оуэнс восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города.
"Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва - невероятно красивый город", - написала Оуэнс в соцсети X.
Журналистка также выложила фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.
"Я начинаю понимать, почему "говорящие головы" начинают паниковать, кричать и лгать о "российском сговоре", когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет сюда. Это как аллегория пещеры у Платона. Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные - ред.) СМИ", - добавила она.
Публикация Кэндис Оуэнс в соцсети
 
