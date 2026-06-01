Рейтинг@Mail.ru
Диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 01.06.2026
Диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого

РИА Новости: мороженое содержит источники кальция и снижает уровень стресса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженное
Мороженное - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мороженное. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мороженое полезно, так как содержит источники кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, снижающее уровень стресса.
  • Очевидную пользу мороженого для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.
  • Большинство магазинных сортов мороженого содержат заменители молочного жира, стабилизаторы и ароматизаторы, что также нивелирует пользу продукта.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Безусловная польза от мороженого - это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде. Классическое мороженое содержит молоко, сливки - источники кальция и легкоусвояемого белка", - сказала Ямилова.
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Маркетолог развеял миф об абсолютной пользе эко-продуктов
28 мая, 12:29
При этом, как отметила врач, очевидную пользу для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.
"Сахар несет "пустые" калории, то есть имеет высокую энергетическую ценность, но не содержит витаминов, минералов и клетчатки и поэтому приводит к набору веса и другим заболеваниям. Вместе с избытком животных жиров перегружает работу поджелудочной железы и печени, повышает риск атеросклероза", - рассказала собеседница.
По ее словам, большинство магазинных сортов помимо перечисленных ингредиентов содержат заменители молочного жира - смеси рафинированных растительных масел: пальмового, соевого, рапсового и других, стабилизаторы и ароматизаторы, и это тоже нивелирует пользу мороженого.
Арбуз - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
30 мая, 02:28
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПитаниеМороженое
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала