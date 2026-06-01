Диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Безусловная польза от мороженого - это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде. Классическое мороженое содержит молоко, сливки - источники кальция и легкоусвояемого белка", - сказала Ямилова.

При этом, как отметила врач, очевидную пользу для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.

"Сахар несет "пустые" калории, то есть имеет высокую энергетическую ценность, но не содержит витаминов, минералов и клетчатки и поэтому приводит к набору веса и другим заболеваниям. Вместе с избытком животных жиров перегружает работу поджелудочной железы и печени, повышает риск атеросклероза", - рассказала собеседница.