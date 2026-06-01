Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян посоветовал россиянам для экономии на заграничном отдыхе у моря летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса.
"Летая в межсезонье или периоды низкого сезона на популярные направления вы не сильно теряете в климате, но при этом существенно экономите в цене. Поэтому как раз можно отдыхать летом не только в августе или в преддверии школы, но и в начале июня, июля. Цены очень разные, и вот здесь рекомендуется брать разбег в течение двух-трех недель от предполагаемой даты поездки", - рассказал Мурадян в беседе с "Лентой.ру".
Вице-президент АТОР также посоветовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей, которые могут предоставлять детям определенного возраста бесплатное проживание.