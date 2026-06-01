09:53 01.06.2026
Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе за границей

Мурадян: отдых у моря стоит дешевле в межсезонье или в периоды низкого спроса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян посоветовал россиянам летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса для экономии на отдыхе у моря.
  • Мурадян рекомендовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей, предоставляющие детям определенного возраста бесплатное проживание.
  • В этом году по соотношению цены и качества наиболее выгодными направлениями остаются Турция и Египет.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян посоветовал россиянам для экономии на заграничном отдыхе у моря летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса.
"Летая в межсезонье или периоды низкого сезона на популярные направления вы не сильно теряете в климате, но при этом существенно экономите в цене. Поэтому как раз можно отдыхать летом не только в августе или в преддверии школы, но и в начале июня, июля. Цены очень разные, и вот здесь рекомендуется брать разбег в течение двух-трех недель от предполагаемой даты поездки", - рассказал Мурадян в беседе с "Лентой.ру".
Вице-президент АТОР также посоветовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей, которые могут предоставлять детям определенного возраста бесплатное проживание.
Мурадян подчеркнул, что в этом году по соотношению цены и качества наиболее выгодными направлениями остаются Турция и Египет.
ТуризмТурцияЕгипетАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
