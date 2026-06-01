На севере Молдавии пытаются закрыть русскоязычную гимназию
14:55 01.06.2026
На севере Молдавии пытаются закрыть русскоязычную гимназию

Адвокат Палий: на севере Молдавии пытаются закрыть русскоязычную гимназию

Протестные акции оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Молдавии местные власти намерены закрыть русскоязычную гимназию «Слобозия-Кишкарены», что вызвало протесты жителей.
  • Русскоязычная гимназия не подпадает под официальные критерии закрытия, и ее ликвидация может нарушать законодательство страны.
  • Родители и педагоги направили петицию в районный совет и Совет по равенству с требованием остановить принудительную оптимизацию, нарушающую конституционное право на выбор языка обучения.
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. На севере Молдавии местные власти намерены закрыть русскоязычную гимназию, что вызвало протесты жителей и опасения за будущее образования на русском языке в регионе, сообщила журналистам в Кишиневе представляющая интересы родителей учащихся и преподавателей учебного заведения адвокат Алина Палий.
Ранее министерство образования Молдавии сообщало о планах реорганизовать около 70–73 малокомплектных учебных заведений по всей стране. Часть школ предполагается преобразовать в начальные учреждения или детские сады, часть фактически закрыть, переведя учеников в более крупные центры. Защитники русскоязычной гимназии на севере страны утверждают, что под официальные критерии закрытия учебное заведение не подпадает и что речь идёт о нарушении законодательства.
"На севере Молдавии, в селе Слобозия-Кишкарены Сынжерейского района, хотят незаконно закрыть русскоязычную гимназию "Слобозия-Кишкарены". Предложенная властями инициатива серьезно нарушает высший закон страны, действующее отраслевое законодательство, права и законные интересы детей, родителей, учителей и технических специалистов, оказывая глубоко разрушительное воздействие на все общество", - отметила Палий.
В названном селе русский язык наряду с государственным является основным в бытовом общении. Большинство населения в Слобозии-Кишкаренах представляют русскоязычные украинцы.
По словам адвоката, вопрос о роспуске гимназии внесен в проект повестки дня заседания местного районного совета на 5 июня. Детей планируют перевести в соседний лицей с румынским языком обучения, однако делать его двуязычным никто не собирается. Русскоязычные ученики окажутся в среде, где школьная жизнь ведется на ином языке.
"Если нам откажут и пункт не исключат из повестки, мы подадим предварительное заявление в суд и будем обжаловать решение о ликвидации в судебном порядке. Будем бороться до конца", - подчеркнула Палий.
Юрист указала, что по закону порог для реорганизации применяется к школам, где учатся менее 35 человек, тогда как в гимназии "Слобозия-Кишкарены" сейчас 96 учеников. Кроме того, в русской гимназии после ремонта созданы образцовые санитарно-технические условия, в то время как в более крупном соседнем лицее отсутствует даже внутренний санузел, и зимой дети вынуждены ходить в туалет на улицу.
Палий обратила также внимание на то, что непонятно, что будет дальше с преподавательским коллективом русской гимназии, поскольку там есть молодые учителя, пришедшие на работу по специальной программе, которую Министерство образования внедряет для стимулирования работы молодых учителей в сельской местности, выплачивая им крупные пособия. Им никто ничего не сказал о том, будут ли они переведены в другое место или попадут под сокращение.
Родители и педагоги уже направили петицию в районный совет и Совет по равенству с требованием остановить принудительную оптимизацию, нарушающую конституционное право на выбор языка обучения.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
