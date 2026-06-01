Мишустин поручил обеспечить работу связи для ГАС "Выборы" на выборах в ГД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу связи для ГАС "Выборы" и дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму.
Соответствующее постановление премьера "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва" размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с привлечением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий всех уровней, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы", - говорится в документе.
Кроме того, поручено обеспечить бесперебойную работу информационных систем, в том числе используемых при проведении дистанционного электронного голосования, и портала "Госуслуг".