Мишустин поручил обеспечить работу связи для ГАС "Выборы" на выборах в ГД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу связи для ГАС "Выборы" и дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму.

Кроме того, поручено обеспечить бесперебойную работу информационных систем, в том числе используемых при проведении дистанционного электронного голосования, и портала "Госуслуг".