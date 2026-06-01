Выборы в Государственную думу
 
23:30 01.06.2026
Мишустин поручил предоставить данные для уточнения списков избирателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин поручил ряду ведомств предоставить данные для составления и уточнения списков избирателей.
  • Среди ведомств, которым дано поручение, указаны Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, Минтруда, министерство просвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардия, ФСИН, Росгидромет, Росздравнадзор, ФМБА и Росрыболовство.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств в пределах компетенций обеспечить предоставление данных для составления и уточнения списков избирателей, следует из документа правительства РФ на сайте официального опубликования правовых актов.
"В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, которые установлены статьей 16 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - говорится в документе.
В числе ведомств - Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, Минтруда, министерство просвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардия, ФСИН, Росгидромет, Росздравнадзор, ФМБА и Росрыболовство.
Выборы в Государственную думуРоссияМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
