Мишустин поручил предоставить данные для уточнения списков избирателей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств в пределах компетенций обеспечить предоставление данных для составления и уточнения списков избирателей, следует из документа правительства РФ на сайте официального опубликования правовых актов.
"В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, которые установлены статьей 16 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - говорится в документе.
В числе ведомств - Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, Минтруда, министерство просвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардия, ФСИН, Росгидромет, Росздравнадзор, ФМБА и Росрыболовство.