Мишустин поручил Минцифры обеспечить связь для работы избиркомов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: с привлечением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий всех уровней", - говорится в документе.