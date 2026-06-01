Мишустин подписал постановление о содействии избиркомам при выборах в ГД

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы.
Он поручил:
- Минцифры обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов, ГАС "Выборы" и дистанционного электронного голосования;
- Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете;
- МВД предоставлять данные о наличии у кандидатов судимостей, пресекать противоправную предвыборную агитационную деятельность;
- МВД и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах;
- МИД оказать ЦИК содействие в организации международного наблюдения, предоставлять по запросу данные о наличии у кандидатов иностранного гражданства или ВНЖ;
- ведомствам в пределах компетенций обеспечить предоставление данных для составления и уточнения списков избирателей;
- регионам безвозмездно предоставлять избиркомам помещения, необходимые для проведения выборов в Госдуму.
В единый день голосования россияне изберут депутатов Госдумы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, планируется заместить 20,7 тысячи мандатов и должностей.