Мишустин подписал постановление о содействии избиркомам при выборах в ГД
Выборы в Государственную думу
Выборы в Государственную думу
 
23:13 01.06.2026 (обновлено: 23:54 01.06.2026)
Мишустин подписал постановление о содействии избиркомам при выборах в ГД

Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы.
Он поручил:
  • Минцифры обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов, ГАС "Выборы" и дистанционного электронного голосования;
  • Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете;
  • МВД предоставлять данные о наличии у кандидатов судимостей, пресекать противоправную предвыборную агитационную деятельность;
  • МВД и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах;
  • МИД оказать ЦИК содействие в организации международного наблюдения, предоставлять по запросу данные о наличии у кандидатов иностранного гражданства или ВНЖ;
  • ведомствам в пределах компетенций обеспечить предоставление данных для составления и уточнения списков избирателей;
  • регионам безвозмездно предоставлять избиркомам помещения, необходимые для проведения выборов в Госдуму.
В единый день голосования россияне изберут депутатов Госдумы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, планируется заместить 20,7 тысячи мандатов и должностей.
