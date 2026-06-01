МИД будет сообщать ЦИК о наличии у кандидатов в ГД иностранного гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России поручило МИД предоставлять данные о наличии у кандидатов на выборах в Государственную Думу иностранного гражданства или вида на жительство.
- Данные предоставляются по запросам Центральной избирательной комиссии и других избирательных комиссий.
- Сведения должны касаться как имеющегося, так и имевшегося ранее гражданства или вида на жительство.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России поручило МИД РФ предоставлять по запросу ЦИК данные о наличии у кандидатов на выборах в ГД иностранного гражданства или ВНЖ.
Соответствующее постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству иностранных дел Российской Федерации: по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий представлять (по возможности) сведения об имеющемся и имевшемся ранее у кандидатов, об имеющемся у лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, гражданстве (подданстве) иностранного государства либо о виде на жительство или об ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в постановлении кабмина.