МИД поручено содействовать ЦИК для международного наблюдения на выборах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. МИД РФ поручено оказать ЦИК содействие в организации международного наблюдения на выборах в Государственную Думу, следует из документа правительства РФ на сайте официального опубликования правовых актов.
"Министерству иностранных дел РФ: оказывать содействие ЦИК РФ в организации международного наблюдения на выборах депутатов, в том числе в части взаимодействия с организаторами выборов в иностранных государствах, взаимодействия с дипломатическим корпусом, аккредитованным на территории г. Москвы, по вопросам участия его представителей в качестве международных (иностранных) наблюдателей, а также в части оперативного обеспечения информацией о составах миссий наблюдения Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в документе.