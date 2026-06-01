Россия продолжит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС, заявил МИД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия продолжит делать всё возможное для поддержания безопасного функционирования Запорожской АЭС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны продолжим делать все возможное для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС", - говорится в ее комментарии на сайте МИД об украинских атаках на станцию 30-31 мая.