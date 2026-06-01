В МИД прокомментировали удары ВСУ по ЗАЭС

- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти атаки демонстрируют готовность ВСУ идти на отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Атаки украинских БПЛА на Запорожскую АЭС 30-31 мая показали готовность ВСУ идти на самые отчаянные шаги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе", - говорится в ее комментарии о случившемся на сайте МИД.
