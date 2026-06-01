В МИД пообещали ответить на объявление консула в Румынии персоной нон грата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата в Румынии.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на недружественные действия Румынии.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия ответит на объявление генконсула РФ в Констанце персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Недружественные действия румынских властей, безусловно, не останутся без ответа",- сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.