17:31 01.06.2026

В МИД открылась выставка в честь 50-летия дипотношений России и Филиппин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Выставка, посвященная 50-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Филиппины
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России открылась выставка фотографий и документов, посвященная 50-летию дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.
  • Дипотношения между Москвой и Манилой были установлены 2 июня 1976 года.
  • Открытие выставки посетили представители посольства Филиппин в Москве.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выставка фотографий и документов в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами открылась в МИД России в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Дипотношения между Москвой и Манилой были установлены 2 июня 1976 года. В преддверии 50-й годовщины в МИД РФ подготовили экспозицию фотографий и копий ключевых документов в истории дипломатических отношений стран.
Открытие выставки посетили представители посольства Филиппин в Москве, других иностранных дипмиссий, а также МИД России и иных органов власти. С приветственными словами к гостям обратились замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и посол Филиппин в России Игорь Байлен.
"Сегодняшнее мероприятие - большая честь для меня и моей страны", - заявил филиппинский посол.
Замглавы МИД РФ отметил уникальность представленных на выставке документов и добавил, что история контактов между Россией и Филиппинами в целом насчитывает не одно столетие.
