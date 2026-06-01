В МИД открылась выставка в честь 50-летия дипотношений России и Филиппин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выставка фотографий и документов в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами открылась в МИД России в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие выставки посетили представители посольства Филиппин в Москве, других иностранных дипмиссий, а также МИД России и иных органов власти. С приветственными словами к гостям обратились замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и посол Филиппин в России Игорь Байлен.
"Сегодняшнее мероприятие - большая честь для меня и моей страны", - заявил филиппинский посол.
Замглавы МИД РФ отметил уникальность представленных на выставке документов и добавил, что история контактов между Россией и Филиппинами в целом насчитывает не одно столетие.