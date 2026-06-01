МИД: взаимодействие с Зеленским не принесет пользы ближневосточным странам

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взаимодействие с Владимиром Зеленским не принесет пользы государствам Ближнего Востока, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Вряд ли взаимодействие с ним (с Зеленским - ред.) даст какой-то позитивный эффект", - сказал он, выступая на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток", говоря о поездке Зеленского на Ближний Восток.
"Его визит с нашей точки зрения никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет", - подчеркнул он.