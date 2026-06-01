Влияние США будет неуклонно уменьшаться, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире, это видно на примере конфликта с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Как нам представляется, в многополярном мире влияние США будет неуклонно уменьшаться. Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном", - сказал он, выступая на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток".