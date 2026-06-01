07:06 01.06.2026
Юному москвичу, знающему наизусть схему метро, подарят эксклюзивную карту

Метроолитен пригласил на встречу мальчика, знающего схему подземки наизусть

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестилетний мальчик, который знает наизусть карту московского метрополитена, привлек внимание пресс-службы метро после того, как в сети завирусилось видео с ним.
  • Мама мальчика рассказала, что его интерес к метро начался год назад, когда ему было пять лет, и они стали регулярно ездить на метро на тренировки по футболу.
  • Пресс-служба московского метрополитена пригласила мальчика на встречу в День защиты детей, чтобы вручить ему эксклюзивную личную карту метро.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники московского метрополитена пригласили 6-летнего мальчика, который знает наизусть карту столичного метро, на встречу в День защиты детей, чтобы познакомиться и вручить ему личную эксклюзивную карту подземки, сообщила РИА Новости мама ребенка Юлия Аксенова.
Ранее в сети завирусилось видео, на котором мальчик играет в собственную игру "Метро": мама называет ему станцию московского метрополитена, а он рассказывает, между какими станциями она находится.
"Год назад зародился у сына более глубокий интерес к метро, на тот момент ему было пять лет. А началось все с того, что мы стали регулярно ездить в метро на его тренировки по футболу. Он с восторгом смотрел на все поезда, иногда мы просто стояли на платформе и смотрели, как они приезжают и уезжают", - рассказала Аксенова.
Она отметила, что в этот же период времени ребенок попросил распечатать ему карту московского метрополитена и начал вместе с младшим братом играть в "Метро" со своей игрушечной железной дорогой.
"После выхода ролика, в котором сын называет станции метро, со мной связалась пресс-служба московского метрополитена и пригласила нас с ними на встречу 1 июня в День защиты детей, чтобы познакомиться с ним и подарить ему памятные подарки и его личную эксклюзивную карту метро", - добавила мама ребенка.
