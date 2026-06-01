Юному москвичу, знающему наизусть схему метро, подарят эксклюзивную карту

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники московского метрополитена пригласили 6-летнего мальчика, который знает наизусть карту столичного метро, на встречу в День защиты детей, чтобы познакомиться и вручить ему личную эксклюзивную карту подземки, сообщила РИА Новости мама ребенка Юлия Аксенова.

Ранее в сети завирусилось видео, на котором мальчик играет в собственную игру "Метро": мама называет ему станцию московского метрополитена, а он рассказывает, между какими станциями она находится.

"Год назад зародился у сына более глубокий интерес к метро, на тот момент ему было пять лет. А началось все с того, что мы стали регулярно ездить в метро на его тренировки по футболу. Он с восторгом смотрел на все поезда, иногда мы просто стояли на платформе и смотрели, как они приезжают и уезжают", - рассказала Аксенова.

Она отметила, что в этот же период времени ребенок попросил распечатать ему карту московского метрополитена и начал вместе с младшим братом играть в "Метро" со своей игрушечной железной дорогой.