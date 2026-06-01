Мерц хочет обсудить с лидерами Европы отношения с Трампом, пишут СМИ
18:47 01.06.2026
Bloomberg: Мерц хочет обсудить с лидерами ЕС отношения с Трампом на саммите НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует организовать встречу глав европейских государств для выработки плана по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом.
  • Лидеры стран группы E5 (ФРГ, Франция, Британия, Италия и Польша) соберутся в Берлине для обсуждения мер, направленных на демонстрацию Трампу намерения союзников США в Европе брать на себя ответственность за свою оборону.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен организовать в июне встречу глав европейских государств для выработки плана по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в ходе предстоящего саммита НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
"Мерц планирует принять европейских лидеров позже в этом месяце, чтобы разработать план по смягчению отношений с президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле", - говорится в публикации.
По словам источников, лидеры стран группы E5 (ФРГ, Франция, Британия, Италия и Польша) соберутся в Берлине для обсуждения набора мер, целью которых будет демонстрация Трампу намерения союзников США в Европе брать на себя ответственность за свою оборону. Отмечается, что Мерц также планирует пригласить на встречу генерального секретаря альянса Марка Рютте.
При этом, согласно информации от источников, министры обороны стран-участниц E5 собираются провести отдельную встречу 12 июня в Париже для выработки общей позиции в преддверии саммита НАТО в Анкаре. В рамках встречи предполагается обсуждение структур командования войсками в случае крупного конфликта в Европе.
Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице.
