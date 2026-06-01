17:25 01.06.2026
Медведев: 1361 участник СВО поучаствовал в предварительном голосовании ЕР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 1361 участник специальной военной операции принял участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия".
  • Свыше трети участников специальной военной операции, а именно 480 человек, одержали победу в предварительном голосовании.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что 1361 участник СВО поучаствовал в предварительном голосовании партии, победу одержали свыше трети из них - 480 человек.
"В ходе предварительного голосования - не менее важная тоже информация - кандидатами стали более 1300, а точнее, 1361 участник специальной военной операции, победу одержали свыше трети из них - 480 человек. Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции", - сказал Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета "Единой России".
Предварительное голосование "Единой России" прошло онлайн с 25 по 31 мая. По его итогам партия выберет кандидатов, которые будут выдвинуты от ЕР на сентябрьских выборах. Свои голоса на праймериз отдали более 10 миллионов избирателей.
