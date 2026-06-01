Медведев: 1361 участник СВО поучаствовал в предварительном голосовании ЕР

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что 1361 участник СВО поучаствовал в предварительном голосовании партии, победу одержали свыше трети из них - 480 человек.

Предварительное голосование "Единой России" прошло онлайн с 25 по 31 мая. По его итогам партия выберет кандидатов, которые будут выдвинуты от ЕР на сентябрьских выборах. Свои голоса на праймериз отдали более 10 миллионов избирателей.