Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения, напомнив ему о пути Троцкого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сравнил действия премьера Армении Никола Пашиняна по референдуму о членстве в ЕАЭС с решениями Льва Троцкого.
- Медведев напомнил, что формула Троцкого "Ни войны, ни мира, а армию распустить" привела к заключению Брестского мира на худших условиях.
- Зампред Совбеза Росии завершил сообщение поздравлением Никола Пашиняна с днем рождения.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав пост ко дню рождения премьера Армении Никола Пашиняна, сравнил его действия по референдуму о членстве в ЕАЭС с решениями советского политического деятеля Льва Троцкого.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что подобная формула привела к тому, что стране все равно пришлось в 1918 году заключать Брестский мир, но "уже на худших условиях".
"Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично", - отметил он.
Завершил свое сообщение Медведев поздравлением Николы Пашиняна, который в понедельник 1 июня отмечает день рождения.
"С днем рождения, Никол Воваевич!", - написал он.