Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения, напомнив ему о пути Троцкого - РИА Новости, 01.06.2026
15:27 01.06.2026
Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения, напомнив ему о пути Троцкого

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев сравнил действия премьера Армении Никола Пашиняна по референдуму о членстве в ЕАЭС с решениями Льва Троцкого.
  • Медведев напомнил, что формула Троцкого "Ни войны, ни мира, а армию распустить" привела к заключению Брестского мира на худших условиях.
  • Зампред Совбеза Росии завершил сообщение поздравлением Никола Пашиняна с днем рождения.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав пост ко дню рождения премьера Армении Никола Пашиняна, сравнил его действия по референдуму о членстве в ЕАЭС с решениями советского политического деятеля Льва Троцкого.
"Тов. Никол пошел опасной тропинкой тов. Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича "Ни войны, ни мира, а армию распустить", - написал Медведев в канале в "Макс".
Зампред Совбеза РФ напомнил, что подобная формула привела к тому, что стране все равно пришлось в 1918 году заключать Брестский мир, но "уже на худших условиях".
"Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично", - отметил он.
Завершил свое сообщение Медведев поздравлением Николы Пашиняна, который в понедельник 1 июня отмечает день рождения.
"С днем рождения, Никол Воваевич!", - написал он.
РоссияАрменияДмитрий МедведевЛев ТроцкийНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюзПолитика
 
 
